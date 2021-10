FATICK: Mamadou NGOM NIANG dote les ASC et groupements en équipements sportifs et subventionne la presse locale.

Mamadou NGOM NIANG DAGE du Ministère des Sports par ailleurs responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) a procédé hier jeudi 07 octobre 2021, au stade Massène SENE, à une remise d’équipements sportifs aux 35 ASC que compte la commune de Fatick pour la rondelette somme de 10 millions de FCFA





Outre les ASC, l’ODCAV, la sous-CRA, Magou Tey, les écoles de football ont reçu leurs lots d’équipements.





Le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE) du Département des Sports a aussi alloué une subvention de 2 millions de FCA aux deux zones de la commune et 500 mille CFA à la presse locale toujours présente dans les manifestations sportives

Au total c’est plus de 10 millions de FCFA que le Président du mouvement de soutien à l’action du Chef de l’Etat a déboursés pour accompagner le mouvement sportif de la capitale du Sine.





Pur produit du mouvement navétanes et ancien capitaine du Jamono de Fatick actuellement en Ligue 2 professionnelle, ce cadre des impôts et domaines a toujours accompagné le mouvement sportif bien avant son entrée en politique et l’ASC Avenir dont il est le président pourrait en témoigner.





LOTS REMIS PAR MAMADOU NGOM NIANG





-2 ballons et 10 paires de godasses par Asc (35)

-Une dizaine de jeux de maillots pour les écoles de football ??

-Des blousons et équipements sportifs pour la sous-CRA

-4jeux de maillots, blousons et 4 ballons pour ODCAV

-Magou tey : blousons, godasses et 2 ballons

-Subvention 1 million FCFA pour les 2 zones