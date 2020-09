Fatick: Plus de 70 migrants interceptés à Djiffer (Sécurité)

Des migrants interceptés à Djiffer

Plus de 70 migrants clandestins sénégalais et gambiens dont 7 femmes en partance pour l’Europe, ont été interceptés à Djiffer, village de pêcheurs situé dans la commune de Palmarin (Fatick, centre), a appris l’APS jeudi de source sécuritaire. "Au total, 73 migrants clandestins dont un gambien et des sénégalais et 4 membres d’équipage sont actuellement dans les locaux de la brigade de Fimela pour les besoins de l’enquête en vue d’identifier les cerveaux de l’opération", a confié à l’APS une source sécuritaire.





"Ces migrants clandestins dont 7 femmes dont la plus âgée avait un enfant de 2 ans, sont originaires de plusieurs localités du pays dont Cayar, Saint-Louis, Dakar pour l’essentiel", a précisé la même source. Selon elle, la présence suspecte de ces étrangers à Djiffer, a attiré l’attention des populations locales qui ont alerté la brigade de gendarmerie de Fimela.





Informée de cette présence suspecte, la gendarmerie de Fimela a mis en place un dispositif qui a pu intercepter mercredi entre 19 heures et 20 heures ces migrants clandestins qui voulaient rallier l’Espagne à bord d’une grande embarcation artisanale, indique-t-on de même source. Elle a expliqué que le modus operandi du capitaine de navire et de l’équipage a consisté à laisser la grande pirogue en haute mer non loin de Djogane, une île du Saloum située dans la commune de Bassoul pour venir récupérer les candidats à l’émigration sur la terre ferme, à Djiffer.





"Ils sont transportés par la suite à bord de petites pirogues vers la grande embarcation à Djogane, jusqu’à atteindre le nombre prévu pour le voyage", a-t-elle ajouté. "Malheureusement, la gendarmerie a déjoué leur plan et a intercepté les migrants clandestins y compris leur équipage grâce au dispositif mis en place", a-t-elle déclaré. Les migrants clandestins et les membres de l’équipage ont été auditionnés par les gendarmes de la brigade de Fimela pour identifier les cerveaux de ce trafic illicite.