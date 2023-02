Fatou Diané en visite au Daara de Porokhane

Le 30 janvier 2023, Dr Fatou Diané Gueye Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants a effectué la Visite du Daara Sokhna Mame Diarra Bousso de Porokhane en prélude du Magal de Prorokhane.





Accompagnée de Serigne Bassirou Porokhane et d’une importante délégation, Mme le Ministre a saisi l’occasion pour s’enquérir des conditions de vie et d’apprentissage du Daara de Porokhane à qui elle a offert un lot d’équipements composé de moulin, de matelas et de kit d’hygiènes.