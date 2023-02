[Femmes de sciences à la Une 1/3] Fatoumata Ba : La chercheuse qui démystifie le sommeil et ses troubles

Fatoumata Ba : La chercheuse qui démystifie le sommeil et ses troubles

Le 11 février est la journée mondiale des femmes et des filles de science. Seneweb vous dresse le profil d’éminentes figures de ce domaine. Pr Fatoumata Ba est Maître de conférences agrégée de Physiologie et enseignante chercheure à l’UFR des Sciences de la santé de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Elle est aussi lauréate de la 10ème édition du programme « Jeunes talents de l’Afrique subsaharienne 2019, pour les femmes et la science », proposé par la Fondation l’Oréal-UNESCO grâce à ses travaux de recherches sur le sommeil.





« Formez-vous, armez-vous de sciences jusqu’aux dents (…) », disait Cheikh Anta Diop. Fatoumata Ba a fait de ces mots, un sacerdoce. Après un baccalauréat scientifique en option Mathématiques et Physique Chimie, elle poursuit ses études à la faculté de médecine de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une réussite au concours d’internat des hôpitaux de Dakar lui ouvre les portes de sa spécialisation, la psychiatrie. «Cela m’a permis de travailler dans la fonction publique comme psychiatre, affectée au centre hospitalier national de Fann», confie celle qui est Maître de conférences agrégée de Physiologie. Elle combine cela à ses études de master de Physiologie Humaine et le Diplôme d’Université d'Épileptologie. « J’ai obtenu par la suite le Doctorat de Physiologie et le Diplôme d’Université de Biologie et Médecine du sport, entre autres. Depuis novembre 2011, je suis recrutée à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis comme assistante en physiologie », dit-elle fièrement.





Les travaux de recherches de Pr Ba portent sur le syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil. « C’est une pathologie peu connue par la population, aux multiples conséquences sur le plan sanitaire, socioprofessionnel », renseigne-t-elle. D’après la chercheuse, leurs travaux ont permis de déterminer la prévalence du syndrome à Saint-Louis, d’identifier des facteurs déterminants dans la survenue de la pathologie, mais aussi d’évaluer les connaissances et pratiques des professionnels de santé de la région nord en matière de diagnostic et de prise en charge de la maladie.