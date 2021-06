Faute d’autorisation de rapatriement : La dépouille de Souleymane Niakhaté conservée dans une morgue en Espagne depuis 8 mois

Décédé le 28 novembre 2020 à l’hôpital Mar de Barcelona, la dépouille de Souleymane Niakhaté, un Sénégalais de 50 ans qui était établi en Espagne, n’a toujours pas été rapatriée, faute d’autorisation de rapatriement de corps.





Pourtant, après un appel relayé par l’organisation Horizon sans frontières (HSF) à Seneweb, le président Macky Sall avait ordonné à ses collaborateurs de régler cette affaire.





Mais selon Yankhoba Niakhaté, frère du défunt, la présidence avait mis la famille en rapport avec le secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur. Ce dernier, par le billet de son directeur de cabinet, avait, après des rendez-vous et des demandes de dossier, fini par proposer une somme d’argent à la famille.





«C’est le directeur de cabinet du ministre Moise Sarr qui nous a appelé pour nous dire de fournir une demande de rapatriement, à laquelle nous avions joint le pré facture plus le certificat de décès. Mais quelque temps après, ils m’ont rappelé pour me demander de faire une procuration afin de recevoir de l’argent pour les frais de rapatriement. Alors que nous, on n’a pas besoin d'argent. Si on prend l’argent, ça ne nous servira à rien, parce qu’on n’avait pas l’autorisation de rapatriement», explique Yankhoba Niakhaté.





Ce dernier soupçonne des personnes tapis dans l’ombre qui tirent les ficelles pour que le corps de son jeune frère ne soit pas rapatrié, parce qu’il refusait d’adhérer à l’association des ressortissants. Les larmes aux yeux, il appelle à la retenue et à la clémence.





«L’erreur que mon frère a faite, c’est seulement de ne pas adhérer à cette association. Nous détenons des preuves que des gens manœuvrent pour que son corps ne soit pas rapatrié. Ce n’est pas tous les membres, mais quelques-uns. Il faut savoir raison garder. Il faut laisser de côté ces considérations parce que Souleymane n’est plus de ce monde», lance-t-il.