Faux billets : Un ancien cadre de la Banque Mondiale, un prêcheur et un... tombent

La police de Rebeuss a mis la main sur 40 millions en faux billets. Trois suspects ont été interpellés.Il s’agit de S. O. Faye, 73 ans, ancien cadre de la Banque Mondiale, M. Sall, prêcheur, et M. Sylla, fils d’un célèbre commerçant, rapportent L’Observateur et Libération.Dix (10) millions Cfa en faux billets ont été retrouvés sur un des mis en cause à Nabil Choukair.Les 30 autres millions ont été découverts chez le présumé cerveau à la Cité Aliou Sow.