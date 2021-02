Faux billets : Un enseignant et un artiste arrêtés

La police de Jaxaay a démantelé, jeudi dernier, un vaste réseau de fabrique de faux de billets de banque.Selon Les Échos, le cartel était dirigé par un artiste compositeur, Mbaye D., et un enseignant nommé B. Kâ.Arrêtés, les faussaires ont été déférés au parquet puis placés sous mandat de dépôt.Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention, falsification et mise en circulation de faux billets de banque.Une perquisition au domicile de l’artiste a permis de mettre la main sur près de 2 millions en faux billets et du matériel de fabrication de fausse monnaie.L’enseignant arrêté aux Almadies 2 de Jaxaay dit travailler avec des marabouts qui sollicitent ses services.