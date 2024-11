Faux comptes sur les réseaux sociaux : L'alerte du Gouvernement du Sénégal

Dans un communiqué, le Bureau d'Information et de Communication du Gouvernement du Sénégal a alerté sur l'utilisation de faux comptes qui lui sont affiliés. Il rappelle au public de faire preuve de vigilance pour reconnaître les vrais comptes. Voici le communiqué.





"Faux comptes sur les Réseaux Sociaux attribués au Gouvernement

Depuis un certain temps, des comptes ouverts dans divers réseaux sociaux (focus_sur_lessentiel (tik tok); BIC GOUV SÉNÉGAL (X); Actu gouvernement Sénégal (X), Gouvernement du Sénégal, etc.) prétendent appartenir au Gouvernement du Sénégal et ne cessent de partager des contenus impliquant le Président de la République, le Premier Ministre ou les différents membres du Gouvernement.





Le Bureau d'Information et de Communication du Gouvernement (Bic-Gouv) tient à porter à la connaissance du public que ces comptes sont faux et leurs publications n'engagent ni le Gouvernement ni aucun de ses membres. Le Bic-Gouv dénonce avec vigueur les usurpateurs qui se cachent derrière ces agissements et appelle les médias et le public à faire preuve de vigilance.





Nous en appelons à la responsabilité des auteurs de ces pratiques, parfois avec l'intention de bien faire, mais ils n'ont ni la qualité ni le droit pour un tel travail. Nous les mettons donc en demeure de cesser ces publications sous peine de faire face aux rigueurs de la loi.

Pour rendre disponibles les informations liées à l'action du Gouvernement et à la mise en œuvre des politiques publiques, à travers une communication transparente, selon les principes du Jub, Jubal, Jubbanti, le Gouvernement a mis en place des plateformes que les citoyens peuvent consulter dans les différents réseaux sociaux. Nous communiquons sur de l'authentique, du réel et du vrai."