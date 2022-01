Faux documents : Le chef du bureau d'état civil de Mbacké, une conseillère municipale et un Guinéen envoyés en prison

L'étau se reserrre autour du chef du bureau d'état civil de Mbacké, une conseillère municipale et un ressortissant guinéen arrêtés récemment par la gendarmerie locale pour une affaire de faux et usage de faux.



Déféré hier mercredi au tribunal de grande instance de Diourbel, le trio a été placé sous mandat de dépôt le même jour. Ainsi, Cheikh Mbaye et compagnie ont passé la nuit à la prison Centrale du Baol.



En effet, ces deux agents municipaux avaient délivré un faux bulletin de naissance et un certificat de nationalité à un ressortissant guinéen. Et ce bénéficiaire avait obtenu également carte d'identité nationale sénégalaise grâce à ces deux faussaires.



Toutefois, l'affaire s'est ébruitée lorsque Mané revenait à la Mauritanie. Au cours d'un contrôle à Rosso, le voyageur a présenté sa carte d'identité nationale. Démasqué sur les lieux, le Guinéen mouillera les deux présumés faussaires officiant à la mairie de Mbacké.



Dans le cadre de l'enquête, les hommes en bleu de la brigade de Mbacké avaient placé en garde à vue Cheikh Mbaye, chef du bureau d'état civil, une conseillère municipale ainsi que le Guinéen Mané qui avait bénéficié de ce faux document.





A noter que Mor Sow, premier adjoint au maire de Mbacké et l'agent municipal Elhadji Lô ont été arrêtés, récemment, par ces gendarmes puis envoyés en prison pour des faits similaires, par le procureur de Diourbel. Et ces derniers devraient faire face, aujourd'hui (jeudi), au juge du tribunal de grande instance de Diourbel