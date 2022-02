Faux médicaments à Touba : Un fraudeur décédé suite à une course-poursuite avec des douaniers



Drame à Touba où un fraudeur a perdu la vie ce vendredi entre 12h et 13h des suitesd’une course-poursuite avec les douaniers de Diourbel. En effet, ces soldats de l'économie ont pourchassé un véhicule transportant de faux médicaments en direction de Touba.



D'après nos sources, le véhicule des fraudeurs aurait heurté un poteau électrique dès l'entrée de la cité religieuse. Et les mis en cause auraient également pris la poudre d’escampette avant l'arrivée des douaniers.

Une fois sur les lieux, les douaniers ont remorqué ledit véhicule contenant une importante quantité de faux médicaments.



D'après des confidences faites à Seneweb, les sapeurs-pompiers de Touba ont été alertés de la présence d'un individu blessé. Ainsi les éléments de la 23e compagnie d'incendie et de secours se sont rendus sur les lieux indiqués.



Malheureusement, la victime, Cheikh Ndiaye Guéye âgé d'une cinquantaine d'années, a succombé à ses blessures au cours de son évacuation. Le corps sans vie du défunt a, d’ailleurs,été déposé à la morgue de l’Hôpital Matlaboul Fawzayny d'après des sources de Seneweb.