Faux monnayage : le film de l’arrestation d’un promoteur immobilier et ses complices à Keur Massar

Un milliard en billets noirs a été saisi par la Douane à Keur Massar. Selon Libération, un promoteur immobilier, S. Mbaye, est au cœur de l’affaire. Le mis en cause, résidant à Keur Ndiaye Lô et marié à 3 épouses, est tombé en compagnie de son beau-frère M. Faty, un livreur de marchandises, âge de 27 ans, et le commerçant K. Diallo, 33 ans.



Le journal souligne que les agents du Bureau des investigateurs financières de lutte contre les trafics illicites (Bitis) ont identifié et cerné le groupe. Mis au courant de l’existence d’un vaste réseau spécialisé dans le faux monnayage, l’un des enquêteurs se fait passer pour un acheteur, contactant S. Mbaye, pour l’achat d’un milliard en billets noirs à 25 millions F CFA. Un rendez-vous sera fixé pour procéder à l’échange.



C’était le 24 mars dernier, d’abord à la Cité Gadaye, puis finalement à Keur Massar, plus précisément au rond point de la Sedima. Le trio débarque à bord d’un véhicule de marque Dodge immatriculé AA 934 AR. Les agents en planque passeront à l’action après que l’agent infiltré s’est assuré que les billets noirs étaient bien dans le coffre.



Cerveau de l’affaire, S. Mbaye est passé aux aveux. “J’ai confectionné les billets sur conseil d’un ami résidant à Bissau”, a-t-il admis.