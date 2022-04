Faux tests de Covid-19: Le faux médecin a empoché plus de 30 millions F CFA

Du nouveau dans l'affaire du surveillant à l’école privée " Les Pédagogues" de Grand-yoff qui vendait de faux tests de Covid-19 à des personnes désirant voyager à l’étranger. Selon des informations exclusives de Seneweb, le faux médecin, M.Wade avait réussi à escroquer plus de 30 millions francs cfa entre le Sénégal et à l'étranger , dans une période de plus d'un an. Détails!





Au cours d'une enquête rondement menée, les policiers du commissariat du Premier Arrondissement de Thiès ont fait tomber un escroc notoire ayant fait plusieurs victimes au Sénégal et à l'étranger. En effet, M.Wade se faisait passer pour un médecin en vue de vendre de faux tests Covid-19.



Mais les résultats des réquisitions adressées aux opérateurs de transfert d’argent WAVE et Orange Money ont enfoncé le surveillant à l’école privée " Les Pédagogues" de Grand-yoff. D'après des sources de Seneweb proches du parquet de Thiès, le faussaire a reçu plusieurs transferts d'argent venant du Sénégal et d'Europe.



Ainsi M.Wade titulaire du numéro de téléphone 77 312.... a encaissé des sommes comprises entre 15 000 F CFA et 25 000 F CFA durant plus d'un an, d'après les documents versés dans le dossier. Au total, le faux médecin a vendu de tests de Covid-19 non authentiques d'une valeur de plus de 30 millions francs cfa.



Mis devant le fait accompli par les enquêteurs, l'homme âgé de 39 ans domicilié aux Parcelles-Assainies de Dakar a reconnu sans ambages les faits.



Pour rappel, la géolocalisation du numéro de téléphone de cet escroc notoire a permis aux enquêteurs de détecter M.Wade entre Grand Yoff et l’unité 13 des Parcelles assainies.



Avec le feu vert du procureur près le tribunal de grande instance de Thiès, la police du Premier Arrondissement a dépêché une mission à agent à Dakar. De retour dans la Cité du Rail, ces policiers ont conduit le faux médecin officiant à l'école privée "Les Pédagogues" de Grand-yoff.



Entendu sur procès-verbal, l'agent administratif s'est mis à table. Ainsi, il a été déféré hier vendredi au parquet de Thiès pour faux et usage de faux, escroquerie, usurpation de fonctions, immixtion illégale dans une profession réglementée et blanchiment d’argent.