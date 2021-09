Felwine Sarr dans le Top 100 des personnalités le plus influentes selon Time magazine

L’écrivain et universitaire Felwine Sarr est classé parmi les 100 personnalités les plus influentes dans le monde pour l’année 2021. Le classement est fait par le magazine américain Time qui consacre ainsi ses travaux réalisés avec la française et historienne d’art, Benedicte Savoy, sur la restitution du patrimoine culturel africain.



Felwine Sarr qui enseigne l’économie et l’histoire des religions à l’UFR des Civilisations, religions, arts et communications de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), doit ce succès à sa contribution critique au rapport commandité par Emmanuel Macron et rendu en 2018, soit un an après la commande du président français.



Une distinction qui fait réagir le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall. « Félicitations à @FelwineSarr qui œuvre à la restitution du patrimoine culturel africain et à l’acteur @OmarSy, dont la carrière est couronnée de succès, qui se retrouvent dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du @Time.", écit Macky Sall sur Twitter.