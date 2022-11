Féminicides : Ndioro Ndiaye invite les femmes à bousculer la société

Ndioro Ndiaye, ancienne ministre sous Diouf

Bons nombres de femmes, féministes notamment, ont élevé la voix pour s’insurger contre les cas de féminicide notés récemment. Des organisations féministes avaient même organisé une conférence de presse pour inviter l’Etat à se prononcer sur le sujet. Ces féministes ont, en effet, déploré le silence des autorités. Toutefois, selon l’ancienne Ministre Ndioro Ndiaye, « l’Etat ne peut pas tout faire ». « Vous avez les femmes juristes du Sénégal qui font un excellent travail. D’autres peuvent aussi se lever pour les accompagner. Il faut que (les femmes) soient conscientes de la qualité de vie qu'elles veulent et se battent pour y accéder », a-t-elle expliqué.