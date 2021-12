Femme au travail : Le cri du cœur d’une infirmière de brousse

Après 15 ans de service au poste de santé de Djirédji puis celui de Bambali dans le département de Sédhiou, Khady Sène ne supporte plus le poids de la vie vécue dans la solitude. Loin de son Popenguine natal, nostalgique des siens, elle passe des nuits blanches, à pleurer, seule, dans son logement de fonction d’Infirmière-chef de poste (ICP).





Khady Sène est l’Infirmière-chef de poste (ICP) de la commune de Bambali dans le département de Sédhiou (Région de Sédhiou). Elle vient de boucler ses 15 ans de service dans la zone. Une zone difficile, selon elle. «Ce que je vis ici, n’est pas une vie. Je suis seule, sans mon mari qui est actuellement en service hors de la région, sans mes enfants. Je vis sans avoir la possibilité d’abandonner mon poste pour aller les voir régulièrement», raconte-t-elle.





Sans gène, comme si elle voulait profiter de notre passage pour vider son sac, elle poursuit : «Je passe beaucoup des nuits blanches à cause des chauve-souris. J’ai informé le district sanitaire de Sédhiou, le service d'hygiène, et personne n’en a fait cas. Finalement je me suis résignée à supporter mon triste sort, accrochée au pouvoir de mes patrons qui ne veulent rien entendre de mes complaintes.»





Pour la plaignante, demander à partir à travers le mouvement national du personnel de santé est une grosse perte de temps parceque cela n’aboutit presque jamais. Pourtant, se désole-t-elle, chaque année, de nouveaux infirmiers et sages-femmes sont affectés dans la région, mais les autorités du district ne pensent jamais nous rapprocher. Certains sont maintenus au district et nous, nous sommes oubliés dans cette brousse pour ne gérer que des problèmes. «C’est de l’injustice que nous dénonçons. Si personne ne veut venir et rester en brousse, nous, nous voulons partir après 15 ans de service. Mais à chaque fois que nous exprimons le besoin, on nous dit ‘’sous réserve de remplaçant’’. Sincèrement, je suis psychologiquement et moralement abattue par cette volonté de nos autorités de vouloir nous laisser moisir ici dans les difficultés».





Des difficultés, Khady Sène en rencontre dans la gestion de son poste de santé. «Nous sommes confrontés à un manque criard et inquiétant de médicaments. Si nous faisons la commande, on rétorque au niveau de la pharmacie régionale d’approvisionnement qu’il y a rupture. Le peu de médicaments qu’on nous livre ne nous permet pas de renouveler le stock parce qu’il nous faut payer le carburant de l’ambulance, honorer les factures d’électricité et d’eau, motiver le personnel soignant. Aucune autre ressource n’est à notre portée», regrette-t-elle. A ces maux s’ajoute la vétusté du matériel médical. Elle explique que les tables de consultation, en nombre insuffisant, ont fait plus de 20 ans. Revenant sur les locaux servant de logement pour l’ICP et la sage-femme, elle en parle presque les larmes aux yeux. Les chauves-souris, ses principaux compagnons de nuit, lui causent beaucoup d’ennuis. Réveillée au milieu de la nuit, elle pense à ses enfants restés seuls avec leur père, très loin de la chaleur maternelle.





Indépendamment de ses soucis de mère, détachée par le devoir de sa progéniture, Khady Sène veut aussi poursuivre ses études dans les grandes écoles de formation comme ses camarades promotionnaires, qui ont réussi une réconversion depuis belle lurette. «Nous voulons étudier, faire des concours, saisir toutes les opportunités qu’il y a dans les grandes villes. Mais pour ce faire il faut y être. Seulement des gens ont choisi de briser notre carrière ici où nous ne pouvons pas accéder aux écoles professionnelles", enchaîne-t-elle.





Néanmoins, la blouse blanche ne se désintéresse pas de sa profession. Sans relâche, elle est dans les campagnes de vaccination notamment contre la Covid-19. Mais les réticences à prendre le vaccin compromettent ses résultats. Du début de la vaccination jusqu’à nos jours, dit-elle, seules 412 personnes se sont vaccinées pour une population cible estimée à 3878. Sur les raisons de ce manque d'engouement, Khady Sène explique que les populations sont réticentes à prendre le vaccin parce qu’elles pensent qu’il est insécure, dangereux et mortel à cause des effets secondaires que certains avaient subis dès le début.





Pour pousser les populations de Bambali à adhérer à la stratégie vaccinale, le poste de santé a convoqué tous les imams des villages de la commune ainsi que les chefs de village autour d’une table de sensibilisation sur les effets du vaccin. «C’est cela qui a un tout petit peu boosté nos statistiques pour la première dose. Malheureusement, pour avoir les gens pour la 2ème dose c’est quasi impossible», se désole Khady Sène. Pour contourner la difficulté, elle suggère l’utilisation de Johnson and Johnson en une dose pour éviter de courir après les gens.





Interpelé sur les doléances de l’ICP, lDr Amadou Yeri Camara, médecin-chef de la région médicale de Sédhiou persiste et signe que le poste n’est pas vétuste. Il est à l’image de tous les postes de santé de la région", dit-il. Et de préciser qu’il était question de le réhabiliter mais la construction du centre de santé de Sadio Mané a fait que l’Etat a sursis à ce projet. Sur ces multiples demandes d’affection, le MCR explique :"si elle voulait bouger au niveau interne, elle aurait obtenu satisfaction parce que cette année 30 infirmiers et 29 sages-femmes ont été affectés dans la région.Mais si elle veut aller dans une autre région, c’est du ressort de la direction des ressources humaines (DRH)." Versant presque dans la menace, il dira que ce n’est pas avec la pression qu’elle obtiendra satisfaction mais si elle suit le processus normal, la direction des ressources humaines peut accéder à son dossier et l’affecter.





Revenant sur le centre de santé de Sadio Mané, Dr Yeri Camara explique qu’au départ, l’autorité sanitaire n’était pas impliquée. C’était un projet personnel de Sadio Mané. S’il n’est toujours pas fonctionnel, c’est parce qu’au moment de son inauguration il ne répondait pas aux normes de sécurité et d’autre part, comme ce n’était pas un projet du gouvernement, l’équipement et le plateau technique n'étaient pas dans le budget. Il a fallu finaliser tout cela et achever les travaux avant d’ouvrir le centre. Et de rassurer : « Un médecin est déjà affecté et le processus suit normalement son cours.»