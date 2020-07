Femme maltraitée dans une vidéo : Tout sur l’identité de la victime

Il ajoute que la fille «reprendra sans délai son traitement médical, sous la surveillance stricte de ses parents

Mame Mactar Guèye vient de révéler sur Facebook la véritable identité de la jeune femme accusée de vol et filmée presque nue. Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux et condamnée aussi bien par les citoyens, les associations de lutte pour les droits des femmes et Amnesty International.Selon l’Ong Jamra, «elle est la fille cadette d’une famille respectable. Après avoir brillamment bouclé ses études, Bac+5 et décroché un diplôme supérieur au prestigieux Centre africain d'études en gestion, elle a réussi à un concours d'admission dans la Fonction publique sénégalaise. Elle bénéficia alors, depuis le mois de ramadan dernier, d'une affectation dans un démembrement de l'État comme cadre administratif».Toujours selon l’Ong, c’est «après avoir servi quelques mois à ce poste de responsabilité administrative qu'elle a commencé, pour la première fois, à être saisie de troubles mentaux, qui lui ont valu de suivre un traitement approprié dans un service psychiatrique de la place».D’ailleurs, «un dossier médical, en bonne et due forme, attestant de ses intermittentes confusions mentales, a été remis à ses parents, qui l'ont présenté au commissaire de la police de Dieuppeul», renseigne Mame Mactar Guèye.».En attendant, l'Ajs, Amnesty, le Collectif contre les violences faites aux femmes et Jamra, cosignataires d'une déclaration commune qui sera rendue publique dans les prochaines heures, s'engagent, après avoir saisi les autorités policières compétentes, à assurer gratuitement un accompagnement juridique à cette famille. Afin que les auteurs de cet acte ignoble et inhumain soient traduits en justice.