Fermeture du Centre de dépistage à Guédiawaye : Les vérités de Racine Talla

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, un centre de dépistage volontaire avait été érigé à l’école 24 de Guédiawaye, plus précisément dans la commune de Wakhinane Nimzatt.







Mais, quelques heures seulement après son installation, ce centre a dû fermer ses portes après son annonce par le maire Racine Talla, par ailleurs directeur général de la RTS.





Joint par L’Observateur, il calme le jeu et assène ses vérités. «Il y a eu mésinformation. Ce n’est pas le maire qui a ouvert le centre et il n’y a pas de contradiction entre le maire et les autorités sanitaires», recadre-t-il.





Racine Talla précisé qu’il a annoncé la nouvelle d’une construction d’un centre de dépistage à Guédiawaye après avoir reçu l’information du docteur Guindo.





Problème : Le ministère de la Santé, qui n’est au courant de cette initiative pour laquelle il n’aurait jamais donné son accord, ferme purement et simplement le centre.





Racine Tall signale qu’il a joint le directeur de cabinet du ministre de la santé, Docteur Aloyse Diouf : «J’ai appelé successivement Alyose et le ministre pour lever tout équivoque. L’un comme l’autre m’ont dit que pour plus d’efficience dans la lutte, la meilleure stratégie est de faire converger toutes les personnes contact vers un seul centre».