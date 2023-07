Le Premier ministre procède à l'ouverture officielle du 11e Salon national des arts, ce lundi





Le Premier ministre, Amadou Ba, va procéder à l'ouverture officielle du 11e Salon national des arts, demain lundi, à la Galerie nationale des arts. Ce sera en présence du professeur Aliou Sow, ministre de la Culture culture et du Patrimoine historique et de l'ensemble des acteurs du monde des arts et de la culture.





Placé sous le thème «Benn Bopp : art et cohésion sociale» l'édition 2023 aura un cachet artistique hétérogène, avec des expositions d’art à la Galerie nationale d’art et au centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar, suivi de panels, de conférences et d’échanges artistiques.





Le Salon national des arts visuels, à l'instar du Fesnac, est l'un des grands rendez-vous culturels organisés par le département de la Culture et du Patrimoine historique, à travers la direction de la Galerie nationale des arts de Dakar.