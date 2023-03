Fête de l’indépendance : Les dispositions prises par l’Armée

Face à la presse, le directeur de la Dirpa a fait part des modifications apportées à la 63e édition de la célébration de l’indépendance du Sénégal. «Dans ce contexte particulier coïncidant avec le ramadan et le carême, les festivités vont commencer plus tôt que d’habitude. Le chef de l’État va faire son entrée à 9 h 30 mn. Ce qui va marquer le début de la cérémonie. Au-delà de ce changement sur les horaires, la retraite aux flambeaux est exclue dans la région de Dakar. Cependant, elle se fera dans les autres régions et départements du pays. Également, la Musique nationale des forces armées est aujourd’hui devenue Bataillon de la musique des forces armées et est dirigée par un chef de corps et des unités», informe le colonel Moussa Koulibaly.





Avec comme thème «Forces de défense et de sécurité, préservation des ressources naturelles», les forces de l’ordre militent pour la protection des ressources minières, forestières, gazières, pétrolières, etc. «Chacun de nous à un rôle à jouer, afin de bâtir un développement économique. Cependant, pour que cela puisse réellement servir à atteindre les aspirations fixées, il faut que ces ressources soient sécurisées. À cette occasion, un film condensé sera présenté au président de la République ainsi qu’aux invités, pour montrer ce que font les différentes forces (Douane, Eaux et forêts, Armées…) dans l’appel de cet objectif qui est essentiel pour l'État du Sénégal», a-t-il déclaré.





Interpellé sur les contraintes que peuvent engendrer les travaux du BRT dans le déroulement du défilé, le colonel rassure que tous les problèmes sont pris en compte. «Depuis plusieurs mois déjà, le responsable de l’organisation de la fête a travaillé avec toutes les structures impliquées. Et toutes les mesures sont prises pour que le défilé se passe là où c’est prévu, sans aucun problème lié aux travaux. Un dispositif sécuritaire a été aussi mis en place pour garantir la libre circulation des biens et des personnes».





Étant la fête de la Nation sénégalaise, près de 29 communes et associations, soit 1 479 participants, sont attendues au défilé du 4 Avril 2023 à la place de la Nation.