Fête de Pâques : Les vœux de Déthié Fall

La communauté chrétienne célèbre Pâques ce dimanche. Déthié Fall, le président du Parti républicain pour le progrès/Disso ak Askan Wi, a ainsi formulé des vœux de grâces, de paix et de salut pour tous les fidèles chrétiens.







"En ce dimanche 9 avril 2023, marquant le jour de la Pâque, nous souhaitons une joyeuse fête à toute la communauté chrétienne et aussi à Son Eminence Monseigneur Benjamin Ndiaye qui nous a récemment reçus chez lui. Nous en profitons pour le remercier encore de ses très sages conseils. Puisse le Seigneur accorder à tous les fidèles des grâces de paix et de salut", a-t-il écrit.





Il est aussi revenu sur la coïncidence heureuse du carême et du ramadan. "Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de vivre un temps de communion de jeûne et de prières dans la symbiose du carême et du ramadan. Que notre pays, le Sénégal, en soit béni, pour un meilleur devenir de son peuple et de ses institutions", dit-il.