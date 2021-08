Fête du 15 août et Covid-19 : La plage Hydrobase, un lieu propice pour le virus !

La célèbre plage de Hydrobase, très prisée par les jeunes de Saint-Louis, est devenue aujourd’hui un véritable écueil dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. En effet, en cette période de chaleur, beaucoup de jeunes prennent d’assaut cette plage de la Langue de Barbarie pour y passer du bon temps. Et depuis les premiers jours du mois d’août, c’est la véritable ruée vers l'Hydrobase qui affiche le plein tous les week-ends et même les jours ouvrables. Tout cela se passe au moment où le corona, avec son redoutable variant Delta fait des ravages dans le pays. Les nombreux jeunes trouvés sur les lieux en train de profiter de la fraîcheur de la mer semblent oublier la dangerosité du virus. Seule une poignée d’entre eux portent le masque de protection. Ce comportement pourrait inéluctablement saper les nombreux efforts consentis par les médecins, les autorités et les relais communautaires qui font des pieds et des mains pour arrêter l’essor de la pandémie qui, avec la 3ème vague, prend chaque jour une ampleur inquiétante.





Pape Meissa Dieye, un surveillant de baignade, soutient qu'il est difficile d’appliquer le port de masque à la mer. « Nous faisons de notre mieux pour sensibiliser les jeunes sur la pandémie, mais c’est très difficile de les contrôler. En plus, c’est n’est pas notre rôle de leur imposer quoi que ce soit. Nous ne pouvons que les sensibiliser », a-t-il regretté. Trouvé à la plage en train de faire du sport, Amadou Fall lui semble conscient du danger que représente la Covid-19. « Je ne sors jamais sans mon masque. Depuis le début de la pandémie, je porte toujours le masque pour me protéger et protéger les autres. Je pense qu’on doit continuer à sensibiliser davantage les jeunes sur la maladie », a-t-il prôné. Ismaïla Niang, un jeune électricien venu profiter de la fraicheur de la mer, est lui aussi du même avis. "On doit continuer à sensibiliser sur la maladie. Moi, personnellement, je suis très prudent. Je viens certes souvent ici, mais je reste très prudent".

A deux jours de la fête d’Assomption souvent célébrée avec fastes à l'Hydrobase, il urge, pour les autorités, de prendre de mesures pour éviter que le virus ne se propage davantage.