Fête du 15 Août : Pas de baignade sur les plages de Saint-Louis

Le préfet du département de Saint-Louis, Mariama Traoré, a interdit les baignades sur les plages de l'Hydrobase et de Sal-Sal de la vieille ville, lors de la célébration de la fête de l'Assomption prévue demain samedi 15 août.Dans un arrêté pris hier jeudi, et consulté par Seneweb, l'autorité préfectorale signale que cette mesure, qui concerne également les rassemblements, prend effet à compter de ce vendredi 14 août jusqu'au dimanche 16 août.Elle est motivée par le contexte marqué par la progression de la maladie à coronavirus.Le préfet de Saint-Louis a, par ailleurs, tenu à mettre en garde les éventuels récalcitrants. Car, prévient Mariama Traoré, "tout manquement aux dispositions du présent arrêté est passible des peines prévues par les lois et règlements en vigueur".