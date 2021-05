Fête du 1er Mai : Les travailleurs de La Poste «mettent à nu leurs doléances et frustrations»

Les agents de La Poste ont joint l’utile à l’agréable, à l’occasion de la fête du 1er Mai. Pour le Comité sectoriel Poste du Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications (SNTPT), il est temps de réguler leur secteur.Dans ce dessein, les membres ont profité de «cette journée de commémoration, de revendications et de lutte internationale, mais aussi retenue comme fête du travail, pour marquer l’événement en mettant à nu leurs doléances et frustrations».D’emblée, ils ont rappelé que La Poste, qui est une société nationale, mais aussi concessionnaire d'une mission de service public aujourd'hui, supplée l'Etat au niveau de ses rôles régaliens au niveau des populations sénégalaises, partout où elles se trouvent au niveau du Sénégal. «Cette entreprise est confrontée aujourd'hui à des difficultés financières qui ont comme résultante des tensions de trésorerie», ont-ils déploré.Les syndicalistes de lancer : «Nous interpellons aussi l'Etat sur sa responsabilité de contrôle de cette entreprise. Depuis plus de 15 ans, La Poste n'a pas fait l'objet de contrôle des corps habilités. Cela laisse place à des gestions qui nous ont conduits à cette situation. Nous remarquons encore cette gestion, malgré la situation difficile. C'est pourquoi nous invitons aussi la Direction générale de La Poste à faire preuve de beaucoup plus de résilience dans la gouvernance, en faisant montre de bonne gestion. En bannissant le népotisme, la gabegie et la politisation de notre entreprise.»Aujourd'hui, déclare ledit comité, tous ensemble derrière les syndicats pour assurer la survie de notre entreprise d'où réside l'avenir de plus de 4 000 employés.«Nous invitons l'Etat à accompagner davantage La Poste pour faire en sorte que la gestion soit assainie. Parce que c'est une entreprise en difficulté et on ne doit pas s'adonner à certaines pratiques et à certains actes de gestion que les travailleurs ont dénoncés au cours de cette cérémonie», a insisté le SNTPT.