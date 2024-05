Fête du 1er Mai : Les travailleurs de la SAPCO-Sénégal célèbrent les réalisations du DG sortant Souleymane Ndiaye

La fête du Travail a revêtu un cachet un particulier à la SAPCO-Sénégal. Une cérémonie empreinte d’émotion avec le départ du Directeur général Souleymane Ndiaye qui termine sa mission à la tête de la SAPCO-Sénégal. Un hommage mérité lui a été rendu par ses collaborateurs à cette occasion.





« La fête du Travail cette année se fait dans une ambiance particulière de séparation puisque le DG Souleymane Ndiaye termine sa mission à la SAPCO », campe d’emblée Djibril Oumar Ka, délégué du personnel selon qui, le Directeur général sortant a considérablement amélioré les conditions de travail des agents. Il a pris les rênes de la SAPCO « dans un contexte social particulièrement incertain et tendu. Armé de courage, de pragmatisme et d’optimisme, le jeune manager n’a ménagé aucun effort d’amélioration continue des conditions de travail des agents, avec en bandoulière cette fameuse formule, « les problèmes sont faits pour être résolus », détaille le délégué au nom du personnel.





Nommé par décret le 22 septembre 2022 à la tête de la SAPCO-Sénégal, l’ingénieur de conception en génie civil, précédemment Directeur des infrastructures aéroportuaires a reçu les vives félicitations des agents de la SAPCO qui lui ont remis des décorations. « Vous avez accompli votre mission avec loyauté, détermination, engagement comme en témoignent vos réalisations sur le plan social. Il sera très difficile de vous oublier car vous avez fourni beaucoup d’efforts pour l’avancement de la SAPCO et l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. Aujourd’hui on va célébrer vos réalisations et vos projets », a martelé le délégué du personnel.





Il a remercié le Directeur général sortant pour les acquis à savoir la régularité du paiement des salaires, l’augmentation des salaires de tous les agents, le retour du 13e mois, la réalisation de la coopérative d’habitat, le retour de l’IPM, le reversement des cotisations IPRES et CSS, la signature de l’accord d’établissement et l’acquisition de matériel logistique pour la station de Saly. « Ayez la certitude et l’assurance que la gratitude du personnel de la SAPCO ne vous quittera jamais », a réitéré Djibril Oumar Ka.