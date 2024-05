Fête du travail à Dahra : La section SELS réclame l’éradication des abris provisoires et l’érection du district pédagogique en I.E.F.

A l’instar des autres localités du pays, la fête internationale du travail a été célébrée ce mercredi à Dahra par la section locale du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS).

Les enseignants membres et sympathisants de cette formation syndicale ont organisé une randonnée pédestre sur la route nationale entre la sous-préfecture de Sagatta jusqu’au stade municipal pour faire part des maux qui gangrènent le secteur de l’éducation surtout au niveau local.

Le SELS local réclame l’éradication des abris provisoires et l’érection du district pédagogique en Inspection de l’éducation et de la formation (I.E.F). « Nous déplorons la pléthore d’abris provisoires dans les établissements de l’élémentaire de la commune de Dahra et ses environs et ce phénomène constitue aujourd'hui une entrave au bon déroulement des enseignements apprentissages », a soutenu le secrétaire général de la section SELS de Dahra, Doudou Gningue.

Les enseignants demandent au nouveau régime de revoir le statut des enseignants décisionnaires qui selon eux vivent dans la misère .