Fêtes de fin d’année : La police avertit !

«Pour la fin d’année et les fêtes, nous nous sommes tenus par l'arrêté du ministre de l’Intérieur. Le ministre de l’Intérieur est très clair sur l’interdiction de rassemblement. Il est très clair sur le port obligatoire de masque dans certains lieux. C’est fondamental.Les fonctionnaires de police veilleront au respect strict de ces mesures. C’est à dire le port obligatoire de masque dans tous les lieux indiqués par l’arrêté. Parce que l’arrêté a visé des lieux. Donc dans tous ces lieux, la police va faire des investigations pour voir est ce que ceux qui les fréquentent respectent le port du masque.De l’autre côté, on a interdit la fréquentation des plages et les rassemblements. La police veillera, également, au respect des mesures édictées par le ministre de l’Intérieur en vue d’éradiquer le coronavirus.»