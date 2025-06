Fêtes religieuses et unité nationale : Le message fort du président Bassirou Diomaye Faye

Ce Lundi de Pentecôte, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses vœux à la communauté chrétienne, soulignant l’importance du recueillement et de la prière dans le renforcement des liens fraternels.





Ce week-end a été particulièrement riche en célébrations religieuses, avec la coïncidence de la fête de la Tabaski pour les musulmans, le pèlerinage marial de Popenguine pour les catholiques et la Pentecôte, marquant la descente du Saint-Esprit sur les apôtres du Jésus-Christ.





Dans son message, le chef de l’État a mis en avant la diversité de foi qui caractérise le Sénégal et l’importance du vivre-ensemble, véritable ciment de la nation. "Ce week-end, rythmé par la Tabaski, le pèlerinage de Popenguine et la Pentecôte, nous rappelle combien notre diversité de foi et notre vivre-ensemble sont une richesse précieuse à préserver", rappelle-t-il.





Ce rappel intervient dans un contexte où la cohabitation harmonieuse entre les différentes confessions est une valeur précieuse à préserver.