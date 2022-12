FIDAK : Le CICES et la Mairie de Thiès vers une convention de partenariat

Le Maire de Thiès Babacar Diop a reçu ce mercredi 30 novembre 2022, le Directeur Général du CICES, Salihou Keita.





Cette visite entre dans le cadre de l’organisation de la 30ème édition de la Foire Internationale de Dakar (FIDAK).





Ainsi, cette année pour la première fois, l'événement verra la participation de la Mairie de Thiès qui s'engage à accompagner les opérateurs économiques de la ville. Durant les discussions, des perspectives se sont dégagées dans le cadre de la politique de décentralisation des activités du CICES dans les régions dont les enjeux étant de faire des expositions commerciales pour une meilleure visibilité, et d’avoir une bonne promotion des produits made in Sénégal et issus des localités. Le CICES et la Mairie de Thiès ont décidé d'unir leurs forces dans l'organisation de salons spécialisés sur des produits du terroir notamment le salon de la mangue, le salon du cuir, le salon des mines et l'organisation de la première foire internationale de Thiès à l’image de la FIKA de la région de Kaolack.