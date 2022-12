FIDAK : Marie Khémesse Ngom Ndiaye savoure la présence des produits naturels

Une dizaine de minutes, c’est le temps que la Ministre de la Santé et de l’action sociale a passé sur les stands. Entre des poignées de mains par ci et des discussions par-là, la visite de Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a donné du baume au cœur aux exposants lors de cette 30ème édition de la Foire Internationale de Dakar. «C’est une très bonne chose. Cette marque de considération fait plaisir en tant que tradipraticien», a reconnu Dame Fall. Le ressortissant de la région de Tambacounda a profité du passage de la Ministre pour échanger sur la médecine traditionnelle. «Nous avons beaucoup parlé de notre collaboration et l’apport de la médecine traditionnelle dans la médecine conventionnelle», a fait savoir ce dernier visiblement satisfait.



«Nous sommes très contents de cette visite. Cela montre qu’elle reste attentive à ce que nous faisons en tant que transformatrices de produits locaux», a renchéri Dieynaba Touré. La Koldoise a échangé avec la Ministre sur l’importance des produits naturels qu’elle commercialise à chaque édition. «Elle nous a donné des conseils par rapport au mode de conservation et nous a encouragé dans cette dynamique», a affirmé l’exposante, sourire aux lèvres.



Amy Dia est une habituée de la Fidak. La quadragénaire s’active dans la transformation de céréales et de fruits locaux depuis plus d’une dizaine d’années. Ce petit tour de Marie Khémesse Ngom Ndiaye a été une occasion pour elle de montrer tout son savoir-faire dans ce domaine. L’exposante a jugé les discussions «fructueuses» et a apprécié l’attention que porte la Ministre de la Santé et de l’action sociale sur leurs produits naturels.



Les produits naturels, stars de la visite



La Ministre a fait la visite des stands en compagnie de Salihou Keita, D.G du Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES). Marie Khémesse Ngom Ndiaye a accordé une attention particulière aux différents produits naturels exposés par les quatorze régions. «Nous avons vu la forte participation des grandes dames de ce pays dans la transformation de produits naturels », a-t-elle constaté. Ceci est, selon elle, extrêmement important pour le secteur de la santé et de l’action sociale car entrant dans le cadre de la prévention et de la promotion de la santé à travers les habitudes alimentaires. «Aujourd’hui, les produits que nous avons vus sont des produits bios, sans additifs. Ceci est extrêmement important dans la lutte contre les maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension artérielle, l'insuffisance rénale entre autres», a salué la spécialiste en santé publique. Elles sont à soins coûteux et certains facteurs identifiés sont d’origine alimentaire d’après les explications de la Ministre. « La foire est donc un partenaire stratégique dans le cadre de la lutte contre ces maladies chroniques», affirme-t-elle.



Marie Khémesse Ngom Ndiaye a aussi profité de la foire pour prendre le pouls des exposants en rapport avec son ministère tels que ceux de la couverture maladie universelle ou encore ceux en charge de la vaccination.



La Ministre a encouragé ces acteurs et a annoncé dans la foulée l’organisation prochaine du Salon international de la santé et du matériel médical (Sisdak). Il s’agira d’expositions et rencontres sur le matériel médical, la télémédecine, les services médicaux et paramédicaux, les produits pharmaceutiques et dérivés.