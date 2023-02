FIKA 2023 : Idrissa Diabira, Directeur Général de l’ADEPME, reçoit le « Guerté d’Or de l’Engagement Patriotique »

Ce samedi 11 février 2023, dans le cadre de la FIKA 2023, la Foire Internationale de Kaolack, le Directeur général de l’ADEPME s’est vu décerner une très belle distinction, parmi l’un des rares non-Kaolackois primés. En effet, M. Idrissa Diabira a reçu le « Guerté d’Or de l’Engagement patriotique ».





En cette belle occasion, Idrissa Diabira a déclaré : « Je suis très honoré d’avoir reçu de la part d’un modèle, le capitaine d’industrie qui est à la tête de la CCBM, par ailleurs Président de l’Union des Chambres de Commerce du Sénégal (UNCIAS) et non moins Maire de Kaolack, M. Serigne Mboup, le « GUERTE D’OR » de l’engagement patriotique, pour les résultats obtenus par mon équipe et moi-même à l’ADEPME, Agence de Développement et d’Encadrement des petites et Moyennes Entreprises, action connue et reconnue en faveur des PME sénégalaises. Les derniers résultats dans le cadre du SME BUSINESS LOOP sont éloquents, avec une amélioration de 600% des résultats nets des 120 bénéficiaires de la région de Kaolack. Ils traduisent le passage réussi à un nouveau modèle d’accompagnement fondé sur une capacité certifiée ISO 9001/27001 d’évaluer et suivre la performance des PME. L’écrivain et prix Goncourt Romain Gary disait : « le patriotisme, c’est d’abord l’amour des siens. Le nationalisme, c’est d’abord la haine des autres ». Merci, dans le contexte actuel parfois confus, de rappeler que la force d’aimer, comme l’a dit le chantre de la non-violence Martin Luther King, est une réponse et une surpriorité : aimer , s’aimer soi-même, aimer les siens, aimer même les autres et aimer ce que l’on fait ».





Idrissa Diabira, qui dirige depuis 2017 l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), organisation gouvernementale sénégalaise d’accompagnement et de conseil aux PME, a également accompagné la création du Fonds de Garantie des investissements Prioritaires en qualité de conseiller spécial puis de coordonnateur technique général (2014-2017) après avoir occupé le poste de conseiller spécial du Premier ministre. Originaire de la diaspora Soninké en France, où il est né et a grandi. Il est diplômé de physique fondamentale (Université d Orsay), de sciences du pétrole (université de Stanford) et de sciences de gestion (Université de Paris-Dauphine). Il a débuté sa carrière professionnelle comme ingénieur informaticien. Il a fondé et dirigé le cabinet panafricain d’intelligence économique Interface Africa en 2009, ayant coordonné le programme YoonuYokkute du candidat Macky Sall, en compagnie de Doudou Ka, l’actuel ministre du Transport aérien.