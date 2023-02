FIKA 2023 : Kaolack abrite un forum régional des investisseurs, samedi

Le samedi 11 février, Kaolack accueillera un forum régional des investisseurs, en vue d'identifier des investisseurs et bailleurs de fonds intéressés par les opportunités dont regorge cette région, et en lien avec la promotion de l'économie des terroirs. L’annonce a été faite, ce jeudi, par les organisateurs. Dénommé "Kaolack Invest", cette grande rencontre économique se tiendra sur le thème de la FIKA de cette année, à savoir : "Souveraineté alimentaire et contexte économique global : l'urgence d’une résilience des terroirs". Ce, pour susciter l'intérêt de l'Etat, des investisseurs, des bailleurs de fonds, mais également des partenaires au développement et des collectivités locales.





Le forum "Kaolack Invest'' est une initiative de la mairie de Kaolack, en partenariat avec la Chambre de commerce, le Conseil départemental et la Chambre des métiers de Kaolack. Il s'inscrit dans le cadre de la 7ème édition de la Foire internationale de Kaolack (FIKA), qui a démarré depuis le 25 janvier 2023, dont l’objectif est de mettre en exergue les "potentialités économiques de Kaolack. A travers cette initiative, les chambres consulaires et les collectivités territoriales de Kaolack souhaitent-elles "impulser une nouvelle dynamique économique à la région", en prenant appui sur les dispositions offertes par la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (CCR-UEMOA) et les opportunités économiques de Kaolack.





La rencontre est prévue au "Cœur de ville" de la capitale du Saloum, sous la présidence du ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana. Elle est désormais inscrite à l'agenda économique régional, national et international et a pour objectif principal d'«offrir une plateforme de promotion et de valorisation des potentialités de la région». Les institutions financières, les acteurs politiques et du développement économique et social de la région de Kaolack sont aussi visés par les organisateurs.