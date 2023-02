Projet "Dolel Admin" : Kaolack, une des régions pilotes pour sa mise en œuvre

La 7ème édition de la Foire internationale de Kaolack (FIKA) a tenu, ce mardi, son premier forum scientifique. Il s’agit ici, d’une rencontre accès sur la mise en œuvre du projet « Renforcer une administration tournée vers l’avenir pour un développement durable au Sénégal (‘’Dolel Admin’’).





A l’occasion, l’adjoint au maire de Kaolack, Abdou Lahat Diouf, chargé de la communication, a fait savoir que « Dolel Admin », qui sera mis en œuvre à Kaolack, une des régions pilotes, est un projet capital sénégalo-allemand qui vise à lutter contre les lenteurs administratives et la corruption. Deux fléaux qui, pour lui, gangrènent le développement socio-économique du Sénégal. D’où la nécessité, pour lui, de renforcer l’administration publique locale.





Dans une dynamique de coopération, le gouvernement fédéral allemand et le Sénégal ont mis en place ledit projet. En effet, après avoir compris les enjeux, la coopération allemande (GIZ) s’est engagée à accompagner l’administration locale. Ce, en acceptant de financer le projet et permettre ainsi aux populations d’accéder aux services avec facilité et rapidité, a expliqué Abdou Lahat Diouf. Qui signale que, dans ce projet, l’état civil est le premier aspect qui sera pris en compte.





Avec comme objectif de renforcer les capacités de l’administration sénégalaise pour impulser les réformes, le projet « Dolel Admin » est centré sur trois axes majeurs. Le premier axe consiste à « améliorer les capacités des acteurs clés de la transformation afin de piloter les réformes de l’administration publique ». Le deuxième, quant à lui, ambitionne d’«appliquer les outils managériaux » au sein de deux ministères pilotes, à savoir : les ministères en charge de l’Economie et celui en charge de l’Industrie. Enfin, le troisième axe consiste à « améliorer les capacités des acteurs au niveau territorial pour une optimisation des démarches administratives ».





De l’avis de l’adjoint au maire chargé de la communication, la digitalisation du système de recouvrement des taxes municipales est une nécessité aujourd’hui.





La directrice de projet à la GIZ, Dr. Katharina Noussi, pour sa part, a expliqué que le projet « Dolel Admin » est mis en œuvre par la GIZ, la coopération technique allemande. Son objectif est de moderniser l’administration publique en assurant une transformation du secteur public qui, selon elle, est une condition préalable pour mener le Sénégal vers l’émergence.