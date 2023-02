FIKA 2023 – ‘’Guerté d’or’’ : Serigne Mboup et ses collaborateurs priment 14 personnalités

La prestigieuse cérémonie de remise des ‘’Guerté d’Or’’ de la Foire internationale de Kaolack (FIKA) s’est tenue samedi 11 février, au cœur de ville de Kaolack. Il s’agit ici, d’un dîner de gala où des entrepreneurs et leaders de la région qui se sont distingués dans leurs domaines d’activités respectifs, sont primés par les initiateurs de la FIKA. Ainsi, pour cette 7ème édition, 14 prix, dont 2 prix d’honneur posthume, ont été décernés par Serigne Mboup et ses collaborateurs. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, en compagnie du président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack, Serigne Mboup, et en présence du gouverneur de Kaolack, Ousmane Kane, du président de la Chambre consulaire régionale de l’Uemoa, Daouda Coulibaly, du président de la Chambre de commerce de Sédhiou, Moussa Souané, d’une forte délégation marocaine, entre autres.



Deux ministres parmi les nominés



La FIKA 2023 a décerné le Guerté d’or du Développement agricole à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, pour ses réalisations au profit du secteur agricole. Son collègue Monsieur Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, quant à lui, a obtenu le Guerté d’or de la Fierté régionale, en tant que natif de Kaolack.



Le Guerté d’or du Développement industriel a été décerné au PDG du groupe Sedima, M. Babacar Ngom. M. Pape Mademba Bitèye, Directeur général de la Senelec, a obtenu le Guerté d’or du Meilleur manager homme. Serigne Mboup et le comité d’organisation de la FIKA 2023 ont attribué le Guerté d’or de l’Engagement patriotique à M. Idrissa Diabira, Directeur général de l’ADEPME ; et le Guerté d’or de la Meilleure manager femme, a été décerné à Mme Awa Sarr Rivet, une dame reconnue pour son système de management. La FIKA a décerné le Guerté d’or de l’Excellence au gouverneur de Dakar, Al Hassane Sall. Il a été primé pour service rendu à la région en tant qu’ancien gouverneur de Kaolack.



La FIKA a décerné le Guerté de l’Intégration sous régionale à la Chambre consulaire régionale de l’Union économique et monétaire ouest africaine (CCR-UEMOA) qui, selon Serigne Mboup, abat un travail colossal pour une meilleure intégration des pays membres de l’union.



M. Omar Aïdara, jeune entrepreneur à Kaolack, a quant à lui, obtenu le Guerté d’or de l’Entreprise émergente au Sénégal. Il a été suivi par l’Association Dewo, qui s’est vue décerner le Guerté d’or de l’Engagement citoyen. Pour le secteur de la santé, la FIKA a choisi Dr Rose Wardini, médecin à Kaolack, pour son engagement en lui décernant le Guerté d’or de l’Engagement régional. Et le Guerté d’or du Leadership social a été remis à M. Ibrahima Keïta, un natif de la région reconnu par tous pour ses activités au bénéfice de la société.



Deux Guerté d’or à titre posthume décernés



En dehors de ces lauréats qui sont tous vivants, la FIKA a choisi deux personnes décédées pour les primer. Il s’agit de Mme feue Mariama Sarr, ex agent de la Chambre de commerce de Kaolack, qui a obtenu le Guerté d’or d’honneur posthume, et feu Dr Alassane Ouattara, qui a également été primé au Guerté d’or d’honneur posthume.