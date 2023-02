FIKA 2023 : Serigne Mboup sollicite l’accompagnement du BMN pour relever le défi de l’emballage à Kaolack

« Vulgarisation du modèle d’accompagnement du Bureau de mise à niveau au profit des entreprises ». Tel est le thème de la journée du Bureau de Mise à Niveau (BMN) qui s’est tenue, ce mercredi 8 février, à la salle des Foras de la Foire internationale de Kaolack. Organisée en partenariat avec le BMN dans le cadre de la 7ème édition de la FIKA, cette importante rencontre a été l’occasion pour le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack (CCIAK) de magnifier le travail dudit bureau et solliciter son accompagnement au profit des entrepreneurs de la zone.





« L’emballage est le principal problème des entreprises à Kaolack »





En effet, venue présider les travaux en compagnie de la Directrice générale du Bureau de mise à niveau, Mme Fatou Dyana Ba, du président de la Chambre de commerce de Sédhiou notamment, Serigne Mboup est revenu sur le partenariat entre la Chambre de commerce de Kaolack et le BMN qui, selon lui, est au beau fixe. Pour lui, le Bureau de mise à niveau abat un travail colossal au profit des entreprises sénégalaises. A ce titre, il a invité les chefs d’entreprises ainsi que les Chambres de commerce à se rapprocher davantage du BMN.





Selon le président de la Chambre de commerce de Kaolack et président de l’Union des chambres de commerce du Sénégal, le principal problème des entreprises à Kaolack, notamment les unités de transformation, est l’emballage, malgré les efforts consentis par sa chambre consulaire dans le domaine. Face à cette problématique, Serigne Mboup a sollicité l’accompagnement du Bureau de mise à niveau.





Un thème capital





Au cours de cette rencontre, qui a enregistré la présence massive des femmes et jeunes entrepreneurs de la région, la directrice générale du BMN a souligné l’importance du thème de la journée. Mme Fatou Dyana Ba et son équipe sont revenus également sur les missions de l’institution. Ils ont également discuté et échangé avec les participants, qui n’ont pas manqué de soulever leurs préoccupations. Avant de donner l’occasion à l’assistance de poser leurs préoccupations.





Pour mieux permettre aux participants de comprendre le BMN, Cheikh Tidiane Mbaye, expert agroéconomiste du BMN, a fait une présentation détaillée du bureau, du Proval-CV et l’agropole centre.





Pour rappel, le Bureau de Mise à Niveau (BMN), partenaire de la Chambre de commerce de Kaolack qu’il accompagne depuis 5 ans, est l’institution chargée d’exécuter et de suivre les plans de mise à niveau des entreprises. Il assure le secrétariat du Comité de pilotage (COPIL) et constitue l’interface opérationnelle pour la définition et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de mise à niveau. Outre ses appuis à l’entreprise, le BMN promeut et renforce les capacités de l’expertise locale, réalise des études sectorielles à la demande du secteur privé et assure la promotion et la communication du BMN auprès du public cible et des bailleurs de fonds.





Le BMN intervient à toutes les étapes du processus de mise à niveau des entreprises, à savoir : la confirmation de l’adhésion de l’entreprise ; l’appui à la préparation, la mise en œuvre et le suivi du chantier de consultation ; l’appui technique à l’élaboration du plan de mise à niveau ; le traitement du dossier de mise à niveau et transmission au COPIL ; la signature de la convention BMN/Entreprise ; le suivi de la réalisation du plan de mise à niveau ; et le calcul et suivi du déblocage des primes.