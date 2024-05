Filière anacarde : Avec 160 000 t en 2023, les acteurs plaident pour la transformation locale de la noix de cajou

L'année 2023 a été très exceptionnelle, en ce qui concerne la production de la noix de cajou au Sénégal : 160.000 tonnes de noix ont été produites, c'est ce qu'a révélé le président de l'Interprofession cajou du Sénégal (ICAS), Boubacar Konta.





La production de noix de cajou a connu une hausse considérable. De "87 000 t en 2022, elle est passée à 160 000 t, soit une valeur financière de 95 milliards F CFA ", a indiqué Boubacar Konta, président de l'ICAS. Ce qui "démontre la nécessité de développer davantage la filière anacarde. Une filière qui fait vivre des milliers de familles en Casamance et ailleurs au Sénégal", a-t-il indiqué lors de la 2e édition de la Journée nationale du cajou qui coïncide avec le lancement officiel des exportations pour l'année 2024.





Le président de l'Interprofession cajou du Sénégal s'est attardé sur la nécessité et l'urgence de travailler sur la transformation de la noix de cajou sur place. Ce qui va booster la création d'emplois et rendre plus compétitive la filière anacarde. "Nous devons être en mesure de transformer sur place au moins 30 % de la production", a expliqué M. Konta.





LA 2e édition, qui a démarré le mercredi 15 mai, a pris fin ce vendredi. Elle a été présidée par l’adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé des affaires administratives, Sidi Guissé Diongue. Des acteurs de la filière anacarde, des autorités locales et administratives ainsi que des participants venus de la Gambie et de la Guinée-Bissau ont aussi pris part à cette rencontre.