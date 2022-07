Filière anacarde : la levée de l'interdiction du transport par voie terrestre actée

Les acteurs de la filière anacarde et les opérateurs et transporteurs de la noix d’anacarde ont eu raison sur le ministre du Commerce et des PME, Aminata Assome Diatta.



D’après le quotidien L'AS, elle a été obligée d’accéder à la requête des acteurs de la filière anacarde de Ziguinchor qui se sont battus pour la levée de l'interdiction du transport de la noix par voie terrestre.



Dans une lettre adressée au ministre de l’Intérieur, Aminata Assome Diatta indique que l'évaluation, à mi-parcours, de la campagne de commercialisation de l'anacarde 2022 a fait ressortir une absence de visibilité sur la disponibilité en navires porte-conteneurs au port de Ziguinchor.



Cette situation, dit-elle, associée à la forte pluviométrie de la région sud, risque de porter un préjudice à la qualité et aux activités d'exportation de la noix de cajou.



Ainsi, en conformité aux recommandations des acteurs, elle décide, pour cette présente campagne 2022, la levée de la mesure d'interdiction du transport par voie terrestre de l'anacarde.



Toutefois, précise le ministre du Commerce, cette mesure temporaire est assujettie, par les transporteurs de la noix en vrac ou en conteneur, aux respects de quelques dispositions et formalités.



Il s’agit de la détention d'une lettre de voiture internationale (LVI) accompagnée par une déclaration en douane ; le visa par l'administration des Douanes aux postes de sortie (Sénoba) et d'entrée (Keur Ayib) de la lettre de voiture internationale ; le suivi d'une voie légale définie par les services compétents et le respect d'un délai de route de 72 heures entre le point de départ et le point d'arrivée.