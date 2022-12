Filière Anacarde : Sur 82.000 tonnes exportées, seuls 3% valorisés au Sénégal

Trois pour cent seulement de la production de l'Anacarde valorisés au Sénégal, sur au moins 82.000 tonnes exportées en 2021. Une affirmation du président de l'interprofession Cajou du Sénégal, Boubacar Konta. Propos tenus à l'issue de la rencontre de validation du plan stratégique de développement de la filière anacarde et manuel de procédure de l’ICAS, hier à Ziguinchor entre les différents acteurs de la filière et les autorités administratives.



Pour le président de l'interprofession de Cajou du Sénégal, la validation du plan stratégique de développement de la filière anacarde va permettre de soutenir la compétitivité de l'anacarde sénégalaise, sur la production et la productivité. Il va permettre, ce plan, une meilleure maîtrise de la filière anacarde au Sénégal et booster la transformation, qui représente 3% des produits exportés, selon Boubacar Konta. " Depuis l'arrêté ministériel 2018 jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal en 2021 a pu exporter 82.000 tonnes, soit 54 milliards de chiffres d'affaires. Mais au constat, il y a que 3% seulement de ce produit qui sont valorisés au niveau du Sénégal ", confie Boubacar Konta.