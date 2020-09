Fimela : 73 migrants clandestins et leurs convoyeurs arrêtés

La brigade de gendarmerie de Fimela a intercepté 73 Sénégalais dont 7 femmes et un bébé de 2 ans, à bord d’une pirogue, dans la soirée du mercredi 16 septembre 2020, entre Niodior, Djiogane, Fimela et Djifer. Ces migrants clandestins voulaient se rendre en Espagne par voie maritime, selon la division communication de la gendarmerie nationale.







En effet, c'est suite à des renseignements obtenus que les éléments de la brigade de Fimela, dans le département de Fatick, ont opéré des patrouilles en mer, le dimanche 13 septembre 2020, à Niodior et dans les îles environnantes.





Ces opérations, d'après la même source, ont permis d’arrêter 6 personnes dont le capitaine de la pirogue et ses suppléants, ainsi qu’un important lot de matériel, du carburant d’une valeur de 1 800 000 F réparti dans 8 fûts et des bouteilles de 20 litres, et des vivres.