Fin de cavale de Pape Mamadou Seck : ce que risquent la copine et l’hébergeur du fugitif

Pape Mamadou Seck, qui s’était évadé du Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec, a été retrouvé dimanche dernier à Darou Karim, près de Mbacké. Il a été renvoyé en prison. Sa cavale s'est terminée chez quelqu’un qui a été présenté comme son marabout, en compagnie d’une certaine Ndèye Codou N., qui serait sa copine.



La dame et l’hébergeur du fugitif sont en garde à vue à la Sûreté urbaine (SU) de Dakar, qui a hérité du dossier. Ils sont poursuivis pour recel de malfaiteur et complicité. Ils risquent gros d’après Me Aboubacry Barro, interrogé par Bés Bi-Le Jour dans son édition de ce mardi.



Le recel de malfaiteur est puni par les articles 238 et 239 du Code pénal. L’infraction pour laquelle l’auteur principal est poursuivi, compte dans l’établissement des peines. Pape Mamadou Seck étant poursuivi pour terrorisme, notamment, ceux qui l’ont hébergé et étaient en sa compagnie en connaissance de cause risquent, selon l’avocat, entre dix ans et la perpétuité.