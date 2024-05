Fin de cavale : Lac de Guiers 2 arrêté

Fin de cavale pour Lac de Guiers 2. Selon Les Échos, qui donne l’information, le lutteur a été arrêté par la police centrale de Guédiawaye.





Le leader de l’écurie Walo, qui était activement recherché, a été cueilli à la cité des enseignants de Guédiawaye et conduit manu militari au commissariat central puis placé en garde à vue, indique le quotidien d’information.