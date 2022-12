Fin de cavale pour “l’intouchable” Mourad Touré, trafiquant de drogue notoire

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kaolack a procédé dans la nuit du vendredi vers 22 heures à l’arrestation de Mourad Touré. Le natif de Kaolack, cultivateur dans son village a été alpagué à la suite d’une opération coup poing.





Le sieur Touré était au cœur d’un grand réseau familial de trafic de drogue, établi au quartier Thioffack de Kaolack et qui rayonnait dans toute la zone centre du pays. A la suite d’actions conjuguées des Brigades Régionales des Stupéfiants de Diourbel et de Kaolack, ses principaux lieutenants dont sa mère avaient été arrêtés et placés sous mandat de dépôt.