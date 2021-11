Fin de la grève des meuniers : Retour du pain dans les kiosques !

Fin de la grève des meuniers

Presque 48 heures sans pain. Un mouvement d'humeur est passé par là. Finalement, un accord a été trouvé entre l’Association des meuniers industriels du Sénégal (Amis) et l’Etat du Sénégal. Ce, suite à une médiation initiée depuis mardi par le président du Conseil national du patronat du Sénégal (CNP) Baïdy Agne auprès du ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.





Dans une déclaration rendue publique, l’AMIS a soutenu que réunion de concertation a permis d’exposer les difficultés majeures auxquelles sont confrontés les meuniers-Industriels, suite à la flambée du cours mondial du blé et la hausse du taux de fret maritime, de présenter les pertes financières substantielles consenties par les meuniers-industriels depuis le début de l’année 2021 pour contenir lesdites hausses, étant particulièrement soucieux du pouvoir d’achat des citoyens-sénégalais et de la sensibilité du prix du pain . Et, de résumer les travaux menés par le ministère du Commerce et des Pme sur la situation de la filière confirmant que le prix minimum d’équilibre de la farine est de 19.193 Fcfa