Fin de la saison des pluies, le froid s’installe

Le responsable du service Prévisions de l’ANACIM annonce la fin de la saison des pluies. «Depuis plusieurs semaines, la grande majorité du Sénégal n’a enregistré aucune pluie. Et petit à petit, commence à s’installer un climat frais, qui laisse présager l’arrivée de l’hiver», informe Ngor Ndiaye dans les colonnes de Source A.



La météorologue ajoute : «Quand on regarde bien la dynamique de l’atmosphère, on sent déjà que c’est une fin de saison. Donc, la saison est finie sur l’ensemble du territoire sénégalais. D’ailleurs, on le ressent avec le temps frais qui apparaît de temps à autre, un ciel voilé, des coups de fraîcheur par moment de la journée, mais aussi la nuit.»