Fin des négociations : La balle est dans le camp des syndicalistes pour la levée du mot d’ordre de grève !

Confusion totale ! La rencontre entre l’Etat et le Cadre unitaire du Syndicat des transports routiers et l’Etat, qui a duré plus de 5 tours d’horloge, vient de prendre fin. Toutefois, les syndicalistes ont quitté la salle sans faire de déclaration, là où le patronat sous la houlette de Palla Mbengue a annoncé la fin de la grève.

Finalement, c’est le ministre des Transports terrestres, Mansour Faye qui a fait face à la presse pour éclairer la lanterne à l’opinion publique. « Je me réjouis de cette réunion avec un esprit de dépassement manifesté par les acteurs du transport. Nous avons échangé sur tous les points relatifs à la plateforme. Et, ils nous ont demandé d’attendre le retour au niveau de la base pour échanger et prendre la décision qui s’impose », a-t-il déclaré. Tout en soutenant : «Mais nous osons espérer que cette décision sera la levée du mot d’ordre de grève certainement aujourd’hui. Nous l’espérons vivement parce que c’est l’appel que nous avons lancé à leur endroit ».

Le patronat lève «son » mot d’ordre de grève, l’Etat pas encore édifié

Mais, précise Mansour Faye, «l’Etat a posé des actes forts ». «Nous avons signé un décret qui autorise le ministre en charge du Finances, le ministre des Forces Armées, le ministre de l’Intérieur, le ministre en charge des Transports terrestres et le ministre de l’Environnement à mettre en place des Brigades mixtes, pour le contrôle routier qui seront composées de la gendarmerie par endroit, Douanes, les Eaux et Forets ou la police par endroit, ou niveau des corridors nationaux », a-t-il révélé.

Pour le ministre, «c’est un pas important qui a été franchi et qui concerne l’un des points les plus essentiels de la plate-forme revendicative ».

Avant de conclure : «Actuellement nous sommes en attente et certainement, nous aurons un retour d’informations de la part des acteurs portant sur la levée du mot d’ordre de grève ».