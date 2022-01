Fin des vélos-taxis à Dakar : En colère, des «jarkartamen» bloquent la route à Zac Mbao

Les conducteurs de «motos-Jakarta» sont en colère. La décision prise, ce lundi 3 janvier, par le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, interdisant la circulation des vélos-taxis dans la région, est passée par là.



Selon Libération, les «jakartamen» de la Zac Mbao ont haussé le ton, ce mercredi 5 janvier. «Plusieurs ‘’motos-Jakarta’’ bloquent actuellement le trafic sur la nationale, en direction de la cité Capec, vers la Brioche dorée», informe-t-on.



Selon l’autorité, ce type de transport est inadapté à Dakar, du fait de la densité du trafic automobile et des risques pour la sécurité des personnes. De plus, des agressions et des vols à l'arraché sont parfois commis par des malfaiteurs utilisant ce type de véhicule permettant de disparaitre plus facilement, une fois le forfait perpétré.