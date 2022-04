Fin du Ramadan: La coordination des musulmans du Sénégal célèbre la korité, ce dimanche





Au Sénégal, ce sera chacun sa lune. La korité va être célébrée ce dimanche 1er mai et le lundi 2 mai sur le territoire national.





En fait, La commission d'observation du croissant lunaire de la Coordination des musulmans du Sénégal (CMS) a procédé à l’observation de la lune, ce samedi 30 avril, au Sénégal, dans la sous-région et à travers le monde musulman. Et selon une déclaration faite par certains de ses membres, à l’instant, le croissant lunaire a été aperçu à Kaolack, à Bambey et au Mali. Ainsi, ils ont «décrété» la fin du mois de ramadan, ce jour.