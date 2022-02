Finale de la CAN : Air Sénégal met en place un vol spécial

Sur demande de nombreux supporters des Lions, Air Sénégal met en place un vol spécial à 180 000 CFA le billet incluant le transport, le visa, le bus à Yaounde et le ticket du stade.



Par cette action, la compagnie aérienne nationale entend faciliter à plusieurs de nos compatriotes, le déplacement vers le Cameroun, afin de pouvoir en masse supporter les Lions lors de la finale de la CAN 2021.



Le vol a été subventionné par 6 sponsors:

AIBD, AXA, LONASE-BET, PETROSEN T&S le PORT AUTONOME DE DAKAR et AIR SENEGAL.



Programme du vol



Aller : le 06 février 2021

Départ de Dakar : 02h 30

Arriver à Yaoundé : 08h 30



Retour: le 07 Février

Départ de Yaoundé : 04h 00

Arrivée à Dakar : 08h 00



Transporteur officiel des Lions de la Teranga, Air Sénégal est ses partenaires sont en première ligne des supporters pour pousser nos vaillants Gaindés vers le sacre final.