Finale récital de Coran doté du Grand Prix Senico : Moustapha Touré rafle les 20 millions et met la région de Diourbel à l'honneur...

La cérémonie de remise des prix du récital de Coran s'est tenue ce dimanche 17 avril dans la salle des congrès du King Fahd Palace de Dakar. Une cérémonie qui a vu la consécration de Moustapha Touré (18 ans, Diourbel) avec un total de 97.50 points. Il empoche la coquette somme de 20 millions de FCFA en plus d'un billet d'avion pour un pèlerinage à la Mecque. La 2ème place revient à Ibrahima Khalil Lô (18 ans), Modou Mbacké (12 ans, Diourbel) ferment le podium avec 96.66 points.



Pour cette année, une innovation de taille a été apportée par les organisateurs concernant les primes accordées aux filles avec un bonus de deux millions FCFA pour les filles finalistes, peu importe leur rang au classement. Il s'agit là d'une manière d'encourager les jeunes filles et surtout les formateurs, à s'investir davantage dans leur encadrement concernant l'apprentissage du Coran.



Ladite cérémonie officielle s'est déroulée sous la présence effective de plusieurs autorités religieuses et administratives dont des ambassadeurs et leurs représentants (Maroc, Iran, Égypte, Algérie, Turquie, Mauritanie, du Pakistan, etc.) Comme lors de la précédente édition, le ministre de l'éducation nationale, Mamadou Talla, a fait le déplacement de même que le ministre de la femme et de la famille, Ndèye Saly Diop Dieng.



Notons que feu Serigne Pape Malick Sy, est le parrain de l'édition 2022, lui qui était un véritable soutien moral de ce grand Prix Senico dont les principaux objectifs sont de faire de la mémorisation du Coran un intérêt général, en plus d'encourager les jeunes à l'apprentissage et donc les parents à se tourner davantage vers l'éducation islamique dans la formation de leurs progénitures.



Sous l'égide du directeur général de Senico SA, Abdoulaye Dia, le mécène de ce concours national de récital de Coran, chaque année, une série de détections et de tests est organisée sur toute l'étendue du territoire national, aux fins d'identification des plus belles voix du Sénégal, en plus d'une bonne maîtrise des techniques de récitation du Saint Coran.



Parmi les critères de sélection assez allégés, il est demandé aux candidats d'être de nationalité sénégalaise, d'avoir moins de 18 ans au moment de l'inscription, de présenter un extrait de naissance pour en attester, ne pas faire partie des dix premiers candidats d'une des précédentes éditions, compétir avec une seule version de lecture du coran (Warch, Hafs Qalun), provenir d'un Daara connu dans le département et être présenté par le Daara où il a mémorisé le Coran...



Au total une cinquantaine de jeunes (filles et garçons âgés de moins de 18 ans) accèdent à la phase finale qui se tient chaque année durant le mois de Ramadan.

Lors de la phase des sélections nationales, dirigée par le comité de pilotage au niveau des 14 régions et des 46 départements du Sénégal, pas moins de 603 candidats étaient en lice en octobre 2021.



Pour rappel, Mohamed Mahi Touré (Kaolack) avait remporté l'édition de 2021, après une année d'interruption de l'événement, à cause de la pandémie de Covid-19. Le Grand prix était doté d'une enveloppe de 20 millions et d'un billet pour la Mecque pour le lauréat.



Le top 10 du grand prix 2022 :



10ème : Mame Diarra Fall (19 ans) 95.16 points (Kaolack)



9ème : Daouda Sall (19 ans) 95.33 points (Diourbel)



8ème Mamadou Sy (12 ans) 95.50 points (Kolda)



6ème exaquo : Abdoulahi Bâ (18 ans, Dakar) et Mouhamed Dieng (17 ans, Louga) 95.83 points



5ème : Modou Maty Dieng : (18 ans) 96.33 (Thiès)



3ème exaquo : Moustapha Dieng (18 ans, Diourbel) et Serigne Modou Mbacké (12 ans, Diourbel) 96.66 points



2ème : Ibrahima Khalil Lô (18 ans, Diourbel) 96.86 points



1er : Moustapha Touré (18 ans, Diourbel) 97.50 points





Les vainqueurs du Grand Prix Senico de Récital Coran depuis 2015... :



2015 : Mouhamad Almamy Cissé (Louga)



2016 : Ndèye Diarra Ngom (Diourbel)



2017 : Moustapha Niang (Dakar)



2018 : Moustapha Dia (Louga)



2019 : Khady Dramé (Louga)



2021 : Mouhamad Mahi Touré (Kaolack)



2022 : Moustapha Touré (Diourbel )