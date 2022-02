Finale Sénégal/Egypte: L’ancien Cemga, Général Mamadou Mansour Seck dope les Lions

Mamadou Mansour Seck, ancien Cemga

La finale de la Coupe d'Afrique des nations de football se joue ce dimanche 6 février entre le Sénégal et l’Egypte. Invité de l’émission Jury du dimanche sur Iradio, ce jour, l’ancien Chef d’Etat-major général des armées (Cemga), le général Mamadou Mansour Seck a soutenu que Lions du Sénégal ont un avantage. Lequel lui beaucoup fait plaisir. «C'est que la nation toute entière est derrière eux avec des drapeaux sénégalais partout et cela me rappelle mes débuts d'années d'officier. Quand on arrivait au 4 avril et qu'il y avait des drapeaux partout. Quand on faisait la levée des couleurs, les civils s'arrêtaient à cause de l'hymne national. Je pense que cette unité c'est quelque chose d'admirable», a-t-il remarqué.