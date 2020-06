Financement au secteur aérien : 5 entreprises ont reçu un crédit de 585 millions Cfa

La première phase du financement du crédit alloué au secteur aérien, impacté par la crise sanitaire du Coronavirus et son corollaire économique, a été lancée ce mardi par le ministre des Transports aériens, Alioune Sarr. Pour soutenir les entreprises quasiment à l’arrêt depuis le début de la pandémie, une enveloppe de 10 milliards est prévue.« Avec cette première phase de financement du crédit du transport aérien, le gouvernement du Sénégal vient de sauvegarder l’outil de production de l’industrie de transport aérien et par la même occasion préserver des milliers d’emplois », soutient le ministre. 5 entreprises ont été sélectionnées dans le cadre de cette première phase, pour une enveloppe de 585 millions de francs cfa.Ce crédit servira, selon la tutelle, à « payer leurs salaires et de prendre en charge des dépenses fixes comme la consommation d’eau, d’électricité, de téléphone, de location ainsi que certains frais indispensables au fonctionnement des entreprises ».Des financements alloués sur la base de mécanismes mis en place par la Banque nationale de développement économique (Bnde) détaillés par le directeur général, Thierno Seydou Nourou Sy : « nous avons créé deux instruments : un instrument à court terme et un autre à long terme. Ces deux instruments donnent un montant global de financement de 10 milliards ». Le Dg informe qu’un autre instrument permettant, plus tard, d’appuyer le développement des entreprises du secteur, sera mis en place.